BLACKPINK start Europese tour in Amsterdam (met dure kaartjes)

mojoconcerts AFAS Live

Blinks, are you ready!? De datum voor de show @blackpinkofficial is bekend! Op 18 mei 2019 staat BLACKPINK in @afaslive. De kaartverkoop voor de show start dinsdag 5 februari om 9:00 uur. Voor meer info check je mojo.nl/blackpink. . BLACKPINK, één van de grootste K-pop acts van dit moment, heeft hun eerste wereldtournee getiteld IN YOUR AREA aangekondigd. Sinds 2016 zijn de dames JISOO, JENNIE, ROSÉ en LISA al ongekend populair in thuisland Zuid-Korea, maar ook in de rest van de wereld breken ze records met catchy songs als 'Ddu-Du Ddu-Du' en 'Kiss And Make Up' (samen met Dua Lipa). See U Later @ AFAS Live!