Straf voor daders van grote diamantroof

Daders van één van de grootste overvallen in Nederland kregen vandaag hun straf te horen. Tijdens de overval namen ze diamanten mee ter waarde van zo'n 70 miljoen euro.

De zes mannen moeten van de rechter allemaal de gevangenis in, maar niet allemaal even lang. De langste straf is zeven jaar en de kortste twee maanden.

Vliegtuig met diamanten

De overval gebeurde in 2005. De dieven namen de diamanten mee uit een vliegtuig bij luchthaven Schiphol. De politie deed jarenlang onderzoek naar de roof. Ze hadden nu pas genoeg bewijs tegen de daders gevonden.

Spoorloos

Hoewel de daders zijn gepakt, is een groot deel van de buit nog steeds spoorloos. De politie probeert de gestolen diamanten te vinden.