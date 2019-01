Kookles met groenten: gezond én goed voor het milieu

Kinderen op zo'n 40 basisscholen in Zeeland krijgen kookles. Ze leren hoe ze gezond eten maken, dat ook nog eens goed is voor het milieu.

Vliegtuigen en kassen

Veel kinderen weten namelijk wel wat gezond eten is, bijvoorbeeld veel groenten en weinig vet en suiker. Maar niet iedereen weet dat sommige producten wel gezond zijn, maar niet zo goed voor de aarde.

Bijvoorbeeld als groenten of fruit met een vliegtuig naar Nederland zijn gebracht of als ze groeien in kassen, die veel energie verbruiken.