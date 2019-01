Deze mensen hebben spijt van hun opvallende tatoeages

Mensen met opvallende tatoeages kunnen daar soms best spijt van hebben. Bijvoorbeeld omdat ze door een tattoo in hun gezicht of nek moeilijk aan werk kunnen komen.

Mensen die door hun tattoo's werkloos zijn, kunnen die nu gratis laten verwijderen. Al zo'n 100 mensen hebben dat gedaan.

Dorinde en Mitchell hebben allebei spijt van hun opvallende tatoeages op hun handen en gezicht. In het filmpje hierboven vertellen ze erover.