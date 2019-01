Kickbokser Badr Hari betrapt op doping

Top-kickbokser Badr Hari heeft doping gebruikt. Dat heeft televisieprogramma Nieuwsuur ontdekt. Ook een andere Nederlandse bokser, Hesdy Gerges, is betrapt.

Wat is doping?

Als je doping gebruikt, neem je medicijnen waardoor je beter kunt sporten. Je wordt er sterker of sneller van. Maar het is streng verboden. Het is namelijk niet eerlijk tegenover andere sporters.