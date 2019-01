Moeten kinderen twee achternamen kunnen krijgen?

Na het nieuws over de populairste kindernamen, komt er vandaag nog meer nieuws over namen. Politici besluiten vandaag of baby's voortaan de achternaam van allebei hun ouders mogen krijgen. Nu moeten ouders kiezen welke achternaam hun baby krijgt.

Dat politici er nu over gaan praten, komt door Laura Kraak. Zij kwam met dit plan.