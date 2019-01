Hele rivier ligt vol met dode vissen

Verdrietig nieuws uit Australië. Afgelopen dagen zijn honderdduizenden vissen doodgegaan in een rivier. Volgens inspecteurs zijn ze gestorven door te weinig zuurstof.

Warmte

De afgelopen maanden is het super heet in Australië. Maar volgens experts sterven de vissen niet alleen door de hitte. Het water is ook erg vies door fabrieken die katoen maken. Katoen wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld handdoeken en kleren. Daarbij komen veel chemische stoffen in het water terecht.

Door al de dode vissen lijkt de rivier bijna helemaal wit: