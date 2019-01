'Hotelpiraten' moeten de gevangenis in

Een man en een vrouw moeten vier en drie jaar de gevangenis in. Henk en Jolande worden ook wel 'hotelpiraten' genoemd. Ze aten in restaurants en sliepen in hotels, zonder daarvoor te betalen.

Een jaar

Het stel deed het bijna een jaar lang op verschillende plekken in Nederland. Ze leenden ook geld van mensen, maar betaalden dat nooit terug. Meer dan 60 mensen gingen naar de politie om te vertellen dat ze door de twee zijn opgelicht.

Facebook

Henk en Jolande werden gevonden nadat een hotel een foto van hen op Facebook plaatste. Ze werden herkend en twee dagen later gaven ze zichzelf aan bij de politie. Volgens de man deden ze het omdat ze geen geld hadden.