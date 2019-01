Opgelet: woensdag gaat het weer sneeuwen

Het gaat weer sneeuwen! Komende nacht begint het in het zuidwesten van Nederland en in de loop van woensdag trekken de sneeuwbuien over de rest van het land.

Sneeuwpret

NOS-weervrouw Willemijn verwacht dat er 1 tot 3 centimeter sneeuw valt. In het zuiden kan het op sommige plekken 5 tot 6 centimeter worden. Het kan snel weer smelten, maar Willemijn denkt dat er wel een paar uur sneeuwpret inzit.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Dat is een waarschuwing voor gevaarlijk geweer. Vooral in het verkeer moet je extra goed opletten. Er rijden ook minder treinen en er gaan minder vliegtuigen vanaf Schiphol.

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt er nog meer sneeuw verwacht.