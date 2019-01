Regering heeft al dagen ruzie over kinderen

De regering van premier Mark Rutte is al twee dagen aan het ruziën en discussiëren over kinderen. Het gaat allemaal om het kinderpardon.

Maar drie partijen hebben nu spijt van die afspraak. Het CDA, D66 en de ChristenUnie willen nu wél andere regels. Ze vinden dat honderden asielzoekerskinderen in Nederland mogen blijven. Het gaat om kinderen die hier al meer dan vijf jaar wonen en soms ook geboren zijn. Alleen de VVD zegt nee: afspraak is afspraak.

De vier partijen die met elkaar in de regering zitten zijn het niet met elkaar eens. Samen hebben ze afspraken gemaakt over asielzoekerskinderen die al een tijd in Nederland zijn. Er zou niets aan die regels veranderen.

Deskundigen denken dat de regering vandaag met een oplossing komt. Morgen wordt daarover gesproken in de Tweede Kamer.

BOOS

Het kinderpardon was de laatste tijd vaak in het nieuws vanwege de BOOS-film van Tim Hofman. Hij sprak met kinderen die ermee te maken hebben en haalde zo'n 250.000 handtekeningen op. In de volgende video zie je er meer over: