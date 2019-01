Noa verliest hond door brand bij hondenuitlaat-service

Naar nieuws uit Noord-Holland. Daar was een grote brand bij een hondenuitlaat-service in het dorp Zuidoostbeemster. Zes honden overleefden het niet. Een van de honden was van Noa.

De brandweer was er snel bij en 12 honden konden op tijd ontsnappen. Zij zijn nagekeken door de dierenambulance. Het andere hondje van Noa overleefde de brand gelukkig wel.