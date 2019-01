Oproep: wat wil jij weten van cabaretier Najib Amhali?

Binnenkort gaan we langs bij cabaretier en acteur Najib Amhali. Je kent hem misschien wel van zijn shows of rol in de film De familie Slim. Daar speelt hij de rol van schurk Elon Teslison. Bij het interview stellen we jullie vragen hem. Heb jij een vraag voor Najib? Stuur 'm dan op!

Hoe kan je mee doen? 1. Maak een filmpje. Zeg eerst je naam en stel daarna je vraag. 2. Stuur de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. En wie weet zie jij jezelf wel terug in het interview! Let op: stuur de video zo snel mogelijk, want we gaan hem vrijdag interviewen.

Video's van de cabaretshows van Najib Amhali zijn op YouTube vaak bekeken. Zijn populairste video over een broodje shoarma heeft meer dan 2,5 miljoen views. In de video hieronder vertelt Najib Amhali wat meer over een paar uitvindingen in De familie Slim: