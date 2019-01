Boetes voor flamingo-fotografen

Wist jij dat er ieder jaar een groep flamingo's overwintert in Nederland? De groep vliegt over uit Duitsland en logeert bij het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland.

Verboden

Ieder jaar komen veel mensen de flamingo's fotograferen, maar die houden zich niet altijd aan de regels. Sommige mensen klimmen over de hekken of gaan het water in. Ook filmen mensen weleens met drones boven het meer. Dat is allemaal verboden omdat de vogels rust nodig hebben.

Boetes

Daarom komen er extra waarschuwingsborden en gaat er strenger gecontroleerd worden. Mensen die over het hek klimmen, kunnen vanaf nu een boete krijgen van zo'n 100 euro.

Vorig jaar ging Milou met kinderen uit het dorp kijken naar de flamingo's: