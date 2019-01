Ouderwetse reclame-leeuw weer even op tv

Vroeger kwam er in bijna alle reclame-blokken een filmpje met een leeuw voorbij. Die filmpjes zijn in 2004 afgeschaft, maar vanavond is Loeki de Leeuw weer even terug.

Asjemenou

In de tijd dat jouw ouders jong waren, kende iedereen Loeki de Leeuw. Het leeuwtje maakte grappige dingen mee en zei heel vaak 'Asjemenou'. Jij kan hem misschien kennen van de prijs voor de beste reclame. De Gouden Loeki is namelijk naar het leeuwtje vernoemd.

Actie

Een radio-dj begon deze week een succesvolle actie om de leeuw weer terug te laten komen op tv. Meer dan 10.000 mensen ondertekenden zijn petitie. Organisatie Ster, die de reclames voor NPO 1, 2, 3 en Zapp regelt, zendt daarom vanavond één keer een nieuw filmpje met Loeki uit. Tussen 19:50 en 20:00 uur op NPO 1.