Boef mag 1,5 jaar niet meer autorijden

Boef mag 1,5 jaar geen auto meer rijden en moet een boete van 6500 euro betalen. Dat heeft de rechter bepaald.

Te hard

Het komt allemaal door een filmpje uit 2016. Boef reed daarin meer dan 300 kilometer per uur. Dat is meer dan 150 kilometer te hard. Volgens de rechter heeft hij de weg als een racebaan gebruikt en hadden er ongelukken kunnen gebeuren. Ook vindt de rechter het extra erg omdat Boef een voorbeeld is voor kinderen.

Straf

Boef moet het geld betalen aan een organisatie die zich inzet voor verkeersslachtoffers. Hij was vandaag niet bij de uitspraak, maar was twee weken geleden wel in de rechtszaal. Toen maakten we toen deze video over: