Boete voor appen op de fiets wordt 95 euro

Er komt een boete van 95 euro voor het gebruiken van je mobiel op de fiets. De nieuwe regel gaat 1 juli in.

De nieuwe boete is net zo hoog als de straf voor door rood fietsen. Een andere boete die vaak wordt uitgedeeld, is fietsen zonder licht. Dat kost 55 euro.

App-verbod

Een paar maanden geleden besloten politici dat appen op de fiets verboden wordt. Daar maakten we deze reportage over. In de video beantwoorden we jullie vragen, zoals: mag je wél appen op je skate-board?