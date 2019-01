Jeugdjournaal te zien in aflevering van het Klokhuis

Een leuk nieuwtje over onszelf: we waren gister te zien in Het Klokhuis! Presentatrice Eva keek een hele dag met ons mee op de redactie om te zien hoe het nieuws wordt gemaakt.

Op pad

Onze presentator Joris vertelde alles over de uitzending en het presenteren in de studio. En Eva ging ook met Welmoed op pad. De uitzending is ongeveer een jaar geleden opgenomen, toen Welmoed nog bij het Jeugdjournaal werkte.

Vind jij het ook leuk om te zien hoe het Jeugdjournaal wordt gemaakt? Kijk dan hier de hele aflevering van het Klokhuis.