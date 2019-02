Edwin Evers wint prijs voor beste radio-programma

Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen voor zijn ochtendshow. De Gouden Radioring is de prijs voor het beste radioprogramma.

21 jaar

Een paar maanden geleden is Evers gestopt met zijn radioshow. Het was het best beluisterde programma op de radio. Hij heeft de show 21 jaar lang gemaakt en moest er doordeweeks altijd om vier uur 's ochtends voor opstaan.

Talent

Bram Krikke won de prijs voor het beste talent en voor de beste radio-presentator. Marieke Elsinga werd verkozen tot de beste radio-presentatrice.

Afscheid

Een halfjaar geleden praatte Edwin Evers over zijn afscheid met Youssef: