Winkel verbiedt lange jassen na diefstal dure gitaren

Bij een gitaarwinkel in Dedemsvaart in Overijssel zijn mensen met een lange jassen niet meer welkom. Klanten moeten eerst hun jas ophangen voordat ze rond willen kijken in de winkel.

11.000 euro

Dat heeft allemaal te maken met een diefstal in december. Twee mannen namen toen twee dure en zeldzame gitaren mee. Ze stopten de muziekinstrumenten in een lange jas. De gitaren zijn bijna 11.000 euro waard.

Politie

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de mannen dat doen. De politie is op zoek naar hen en heeft de beelden daarom op Youtube gezet.