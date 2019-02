Dubbelgangers oefenen voor Nachtwacht-foto

Er is nog een dubbelganger waar naar wordt gezocht, namelijk een hondje. Lijkt jouw hond sprekend? Via deze website kun je het laten weten aan de fotograaf.

Alle dubbelgangers kwamen vandaag voor het eerst samen om kleding te passen en te oefenen voor de foto. De fotograaf wilde bijvoorbeeld kijken wel licht het beste is. De echte foto wordt waarschijnlijk in april gemaakt.

Het beroemde schilderij de Nachtwacht wordt nagemaakt met een foto . Daarop staan allemaal mensen die precies lijken op de mensen van het schilderij. Een van hen is Lizzy-Ann.

De Nachtwacht is geschilderd door Rembrandt van Rijn. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ieder jaar komen miljoenen mensen uit de hele wereld het kunstwerk bekijken.

Rembrandt-jaar

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de beroemde schilder overleed en daarom is 2019 uitgeroepen tot 'Rembrandt-jaar'. Veel musea hebben speciale tentoonstellingen met zijn schilderijen. De Nachtwacht-foto hoort er ook bij.