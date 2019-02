Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week: 1. Kittens spelen de Superbowl Vandaag is de finale van het het American football in de Verenigde Staten. Dat heet de Superbowl en is één van de grootste sport-evenementen van de wereld. Een kleinere en schattige versie daarvan is eerder al gespeeld:

2. Wereldreis met een dansje Een Amerikaanse jongen had een plan: hetzelfde dansje doen met 1000 mensen over de hele wereld. Na veel reizen en dansen is dit het eindresultaat:

3. Ballen-meisje trapt kakkerlak plat Een tennisser op een toernooi in Thailand had last van een enorm insect. Dat werd zo opgelost:

4. Sportief eitje Het ei met de meeste likes op Instagram krijgt de laatste tijd wat scheurtjes. Maar, er komt nog niets uit. Wel is er nu iets anders met het ei gebeurd. Er zit nu namelijk een touwtje om het ei, precies zoals bij een rugbybal. Het is een reclame-stunt voor de grote finale van het American Football-seizoen, de Super Bowl.

The wait is over 😅 All will be revealed this Sunday following the Super Bowl 👀 Watch it first, only on @hulu. #EggGang #WeGotThis #TalkingEgg

5. Hoe krijg je een zee-olifant terug naar het water? Het was een ongewone werkdag voor deze agenten in de Verenigde Staten. Want hoe krijg je een zee-olifant de goede kant op? Zij pakten het zo aan: