Voorbijganger filmt plofkraak bij geldautomaat

In het filmpje is te zien hoe twee daders explosieven laten afgaan. Vlak daarna gaan ze er op een scooter vandoor. Als ze de filmende man zien steken ze nog een arm op.

Bij een geldautomaat in Amsterdam is gisteravond een plofkraak gepleegd. Een voorbijganger filmde de daders terwijl ze de geldautomaat opblazen.

Het gebeurde om half elf 's avonds. Er waren nog best veel mensen op straat.

Niemand is door de explosie gewond geraakt. Of de daders geld mee hebben genomen is niet bekend.