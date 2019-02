Dagmer is jongste deelnemer ooit bij kampioenschap dichten

Na veel voorrondes haalde Dagmer de finale. Ze neemt het op tegen volwassen deelnemers. Maar zenuwachtig is ze niet.

Dagmer van 11 is de jongste deelnemer ooit aan het Nederlands Kampioenschap dichten: de Poetry Slam. Bij de wedstrijd is het de bedoeling dat je op een ritmische manier een gedicht voordraagt.

Helaas wint Dagmer niet. Toch is ze erg blij dat ze hier mocht staan. Want op zo'n jonge leeftijd de finales bereiken is al heel bijzonder, vindt ze.