Hond krijgt nieuwe schedel uit 3D-printer

Een hond uit Nederland heeft een 3D-geprinte schedel gekregen. De husky had een grote tumor bij de hersenen. Daardoor had het dier een nieuwe schedel nodig.

Operatie

De operatie is eind vorig jaar uitgevoerd op de universiteit van Utrecht, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens de universiteit is het voor het eerst dat zo'n operatie in Europa is uitgevoerd.

Zo ziet de schedel uit de 3D-printer eruit: