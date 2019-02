YouTube lanceert een versie speciaal voor kinderen

YouTube komt met een versie speciaal voor kinderen. Ouders kunnen daarbij beter in de gaten houden wat hun kinderen zien. De app heet YouTube Kids en is bedoeld voor kinderen tot 13 jaar.

Ouders

Ouders kunnen bepalen welke filmpjes hun kinderen te zien krijgen, over welke onderwerpen en hoelang je de app kunt gebruiken. Met YouTube Kids kun je zelf geen video's uploaden. Met het nieuwe kanaal hebben ouders meer zicht op wat je doet, en is de bedoeling dat je geen gekke of enge filmpjes te zien krijgt.

YouTube Kids is al te gebruiken in 58 andere landen en daar wordt 'ie veel gedownload.

