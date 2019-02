Kabinet wil geen miljoenen geven aan Formule 1 in Nederland

Het kabinet wil geen geld uitgeven aan de Formule 1. Het circuit van Zandvoort had 5 miljoen gevraagd om een race te organiseren, maar krijgt dat geld niet.

Bedrijven

De minister die over sport zegt dat de Formule 1-race het niet nodig heeft. Hij denkt dat de organisatie genoeg kan verdienen door dure kaartjes te verkopen en dat bedrijven misschien ook willen helpen.

2020

Zandvoort wil de Formule 1 in 2020 organiseren. Ook het circuit van Assen wil dat doen. In november maakten we daar deze video over: