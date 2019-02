Jongens van 13 en 14 opgepakt voor straat-berovingen

De daders zorgden de afgelopen tijd voor veel onrust in de wijk.

In Utrecht heeft de politie drie jongens van 13, 14 en 16 jaar opgepakt voor straat-berovingen. De drie worden ervan verdacht scholieren in de buurt te hebben overvallen en bestolen.

De daders hadden het vooral gemunt op scholieren met dure spullen, zoals mobieltjes en koptelefoons. In anderhalve week tijd zijn er vier berovingen geweest op leerlingen van een middelbare school in de buurt Leidsche Rijn. De politie gaf kinderen daarom de tip om in groepjes te fietsen en goed op te letten.

Dat er nu verdachten zijn aangehouden, is goed nieuws volgens heel wat kinderen in de buurt. Een rechter gaat naar de zaak kijken en beslissen wat er verder moet gebeuren met de jongens die zijn opgepakt.