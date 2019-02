Enorme klus: vliegtuig verhuist van Schiphol naar tuin

Tientallen mensen kwamen vannacht in de kou kijken naar een flinke verhuizing bij Schiphol. Een Boeing 747 wordt van het vliegveld naar de tuin van een hotel in de buurt gebracht.

Het toestel heeft 30 jaar lang de hele wereld over gevlogen. Nu zit het werk erop en heeft een hotel in de buurt het gekocht. Het komt als versiering in de tuin te staan.