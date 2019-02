Er is een nieuw eiland speciaal voor vogels en vissen

Nederland heeft er een nieuw eiland bij, speciaal voor vogels en vissen. Het heet 'Bliek' en ligt in Zuid-Holland.

Het eiland is door mensen aangelegd met zand. Het is de bedoeling dat vogels in het natuurgebied gaan broeden en dat het verschillende soorten vissen aantrekt.

Mensen mogen er eigenlijk niet komen. Toch is er één vogeluitkijkpunt gemaakt, waar mensen straks naar de vogels kunnen kijken zonder ze te storen.