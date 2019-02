Annemieke en Lucas gebruiken thuis zo min mogelijk energie

De tweeling Lucas en Annemieke zijn veel bezig met het klimaat. Thuis proberen ze milieu-vriendelijk te leven. Dat betekent dat ze zo min mogelijk energie en water gebruiken.

Douchen met jerrycans

In hun huis zijn daarom veel dingen anders dan bij andere mensen. Zo heeft de familie geen centrale verwarming, maar gebruiken ze een houtkachel. Ook urenlang douchen is er niet bij. De broer en zus douchen één keer per week en gebruiken jerrycans met warm water om zich te wassen.

Niks verspillen

Het is volgens Lucas en Annemieke fijn om aan het milieu te denken en geen energie te verspillen. Toch vinden ze het niet altijd leuk om zo te leven.