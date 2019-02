Eerste bioscoopfilm van Brugklas in première

De serie Brugklas had al veel succes op televisie, en nu is er voor het eerst ook een speelfilm gemaakt. 'De tijd van m'n leven' heet de film en vandaag ging 'ie in première in Emmen. Alle 34 acteurs liepen op de rode loper en ook brugklassers uit de buurt waren uitgenodigd.

De tijd van m'n leven gaat over Nola die zwaar de pineut is wanneer er op school een video wordt verspreid waarin te zien is dat ze gedumpt wordt door haar vriendje Jesse. Door haar verdriet en jaloezie komt ze nog meer in de problemen: ze mag niet meer mee op kamp. Hier maakt de populaire Fenna gebruik van, want zij wil Jesse versieren.

Trailer van de Brugklas-film

Vanaf morgen is de eerste Brugklas-film in bioscopen in heel Nederland te zien.