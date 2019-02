Flatgebouw van acht verdiepingen ingestort in Istanbul

In de Turkse stad Istanbul is een flat ingestort. Er zijn zeker 3 doden gevallen en 12 gewonden zijn uit het puin bevrijd.

Zoektocht

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden, want het is niet duidelijk hoeveel mensen in de flat waren. Er wonen 43 mensen in 14 appartementen.

Explosie

Het is niet bekend waardoor de flat is ingestort. Sommige getuigen zeggen dat er een explosie was. Volgens de burgemeester waren er ook extra verdiepingen op de flat gebouwd, zonder dat daar toestemming voor was.