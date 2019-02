De brulkikker is verdwenen (en dat is goed nieuws)

De brulkikker komt niet meer voor in Nederland. Het dier is uitgeroeid en dat klinkt vervelend, maar volgens deskundigen is juist het goed nieuws.

Schimmel

Dat komt doordat de brulkikker een bedreiging is voor andere dieren in de omgeving. Hij eet ze op en hij draagt een schimmel-infectie bij zich, waardoor andere kikkers ziek worden en doodgaan.

Lawaai

De brulkikker komt oorspronkelijk uit Amerika. Zoals de naam al zegt maakt hij een enorm lawaai. In Nederland werd de soort verkocht als vijverdier en daarom kwam hij lange tijd ook hier voor.