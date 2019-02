Politie zoekt naar Stekeltje het stekelvarken

De politie in Tilburg is op zoek naar een stekelvarken. Het dier is weggelopen uit dierenpark De Oliemeulen.

Het stekelvarken is zo'n 70 centimeter lang en 15 kilo zwaar. Hij is al een keer eerder ontsnapt, maar toen was het dier na twee uur terug. Nu is hij al twee dagen vermist.

De zoektocht zal niet makkelijk worden. Waarschijnlijk slaapt het dier overdag en gaat hij pas 's avonds weer op pad op zoek naar voedsel.