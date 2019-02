Meer dan tienduizend scholieren bij klimaatprotest

Het was vandaag druk in Den Haag. Het is niet bekend hoeveel scholieren er precies waren, maar volgens de politie waren het er minstens 10.000. De scholieren denken dat er wel 30.000 jongeren waren.

De scholieren kwamen uit het hele land bij elkaar om politici op te roepen meer te doen voor het klimaat. In het filmpje hieronder vertellen een paar demonstranten waarom ze meeliepen: