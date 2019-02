Vroeg opstaan voor nieuwe Ariana Grande

Grote kans dat jij vanochtend om 06:00 uur nog lekker lag te slapen, maar de echte fans van Ariana Grande niet. De zangeres heeft namelijk een nieuw album en die is sinds vanochtend vroeg te luisteren. Ook Jaimy van 13 zette daarom de wekker en Laura was erbij. Je ziet het straks in de ochtenduitzending van het Jeugdjournaal. Idool Jaimy stond dus om 06:00 uur op voor haar idool. Andere mensen betalen veel geld voor concertkaartjes of staan uren in de rij voor een foto met hun favoriete voetballer of YouTuber. Heb jij ook veel over voor je idool, of begrijp je er niets van? Reageer op de stelling:

Echte fans hebben alles over voor hun idool. Eens 61.7% Oneens 38.3%

Op het nieuwe album thank u, next staan veel nieuwe nummers en natuurlijk de hits 7 rings en thank u, next:

thank u, next

Vandaag bracht ze ook een nieuwe videoclip uit. En de kans is groot dat break up with your girlfriend, i'm bored ook een hit wordt: