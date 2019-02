Gestolen tuinkabouter keert terug na 'vakantie' van een jaar

Anneke uit Deurne wist niet wat ze zag toen haar gestolen tuinkabouter opeens weer op de stoep stond. Hij was een jaar weggeweest.

Fotoboek

De tuinkabouter kwam niet terug met lege handen. Hij had een fotoboek meegenomen. Die stond vol met foto's van de kabouter op verschillende plaatsen in Europa. Anneke wist al wel dat hij op vakantie was. Een half jaar geleden kreeg ze al een kaartje van de kabouter.

Grap

Wie de kabouter-grap heeft uitgehaald is niet bekend. Anneke kan er om lachen, maar laat haar kabouter nu wel binnen staan. Van haar hoeft hij niet nog een keer op vakantie.