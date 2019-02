Oproep: Wat wil jij weten van schaatsster Jutta Leerdam?

Ze won gisteren een gouden medaille met de teamsprint bij het WK afstanden in Duitsland. Eind vorige maand werd ze Nederlands kampioen op de sprint. Heb jij een vraag voor Jutta? Stuur 'm dan op!

Binnenkort gaan we met jullie vragen langs bij Jutta Leerdam. De schaatsster is 20 jaar en heeft veel succes op het ijs.

Hoe kan je mee doen?

1. Maak een filmpje. Zeg eerst je naam en stel daarna je vraag.

2. Stuur de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. En wie weet zie jij jezelf wel terug in het interview!