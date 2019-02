Karlijn en Morris verhuizen met hun hele huis

Het huis werd zo'n 2,5 meter omhoog gekrikt en op 120 wielen gezet. In het filmpje hieronder zie je het huis in actie:

Op wielen werd het gevaarte van wel 650.000 kilo verplaatst naar de andere kant van de straat. Verhuisdozen waren niet nodig; tijdens de rit lagen alle spullen nog gewoon in de kast.

Op de plek waar het huis stond willen de ouders van Karlijn en Morris een nieuw huis laten bouwen. Maar het oude slopen, dat vonden ze zonde.

Tot hun nieuwe huis klaar is blijven ze in hun oude huis wonen, maar dus wel een eindje verderop in de straat. Daarna wordt het verkocht.

Andere verhuizingen

Het komt vaker voor dat hele gebouwen op wielen worden verplaatst, zoals bijvoorbeeld een gebedshuis in New York en een oude boerderij.