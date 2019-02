Meer kinderen bezoeken ouderen met dementie

Leerlingen van basisschool de Zonnebloem in Zundert doen dat ook. Ze gaan iedere week langs bij een verzorgingshuis waar veel demente ouderen wonen.

Steeds meer basisschool-leerlingen gaan op bezoek bij ouderen met dementie. Bijvoorbeeld om samen te wandelen of een spelletje te spelen.

Dementie is een ziekte in de hersenen die vooral bij oude mensen voorkomt. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen dingen vergeten, in de war raken en steeds minder goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Mensen met dementie vergeten vooral de dingen die het laatst gebeurd zijn.