Stankoverlast door ongeluk met giftige stof

In een groot gebied in het midden van Nederland hebben mensen last van stank. Dat komt door een ongeluk met een giftige stof in Alblasserdam. Volgens deskundigen is de stank waarschijnlijk niet slecht voor je gezondheid, maar kan het wel zorgen voor overgeven en misselijkheid.

Er is een waarschuwing verstuurd op telefoons, die mensen in de buurt waarschuwt hun ramen en deuren gesloten te houden.

Rubber of gas

De stank komt uit een tankwagen op een bedrijventerrein in Alblasserdam. Het lijkt erop dat het spul in de tank te warm is geworden, waardoor een rubber- of gasachtige geur te ruiken is. Het is nog niet duidelijk wat er precies in de tank zit.

Brandweer

De brandweer spuit met water in de buurt van de tankwagen. Dat zou de stank minder erg moeten maken.