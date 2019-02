Vliegtuig steekt 17 sloten, 15 weilanden en een snelweg over

Dit vliegtuig gaat niet door de lucht, maar op wielen over de grond. De Boeing 747 verhuist van vliegveld Schiphol naar de tuin van een hotel. 30 jaar lang vloog het de hele wereld over en nu is het met pensioen. Een hotel wilde het wel kopen, om als versiering in de tuin te zetten.

Maar het is een flinke klus om het vliegtuig daar te krijgen. De snelweg moest worden afgezet en lantaarnpalen en vangrails moesten worden verplaatst. De hele operatie kost het hotel miljoenen euro's.