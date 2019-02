Robothond geeft kinderen rondleiding in museum

In een museum in Rotterdam kun je vanaf vandaag een rondleiding krijgen van een robothond. De robot is bedacht door de kinderraad van het museum. Dat is een groep kinderen die ideeën bedenkt om het museum leuker te maken.

Er zijn twee hondjes die je kun meenemen als je door het museum wandelt; Kate en Buddy heten ze. De robothonden vertellen weetjes over de kunstwerken en stellen vragen. Door over zijn kop of rug te aaien, kun je de vragen beantwoorden.