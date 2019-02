Politie boos over nieuwe clip van Jebroer

De politie is boos over de nieuwe videoclip van rapper Jebroer, waarin politie-uniformen en een politiewagen zijn gebruikt. Volgens de politie heeft Jebroer zich niet aan de afspraken gehouden die gemaakt zijn over het uitlenen van de spullen.

Polizei

In de clip Polizei is te zien dat de rapper na een gevaarlijke inhaalactie op de snelweg wordt aangesproken door agenten. Daarna ontstaat er een achtervolging waarbij de rapper zogenaamd 200 kilometer per uur zou rijden. Het lijkt alsof de beelden uit het tv-programma Wegmisbruikers komen, maar dat is niet zo. De hele scène is nagespeeld met acteurs.