De snelweg werd tijdelijk afgesloten om het dier te kunnen vangen. Dat ging de agenten makkelijk af. Auto's stonden even stil:

De politie heeft vanmorgen een paard van de snelweg gehaald. Het verdwaalde dier liep over de weg richting Zwolle.

Marco V @MarcoV10585734

@RWSverkeersinfo @RWS_verkeer de #A28 is even dicht in de richting Amersfoort bij wezep enig idee waarom??