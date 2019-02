Wetenschappers slaan alarm: er zijn steeds minder insecten

Volgens de onderzoekers is landbouw de belangrijkste oorzaak.

Het gaat wereldwijd heel erg slecht met insecten, zoals muggen en bijen. Veel soorten kunnen zelfs uitsterven, waarschuwen wetenschappers in een nieuw rapport.

Insecten zijn erg belangrijk voor het leven op aarde. Ze ruimen allerlei dingen in de natuur op en bestuiven bloemen en planten. Ook zijn insecten voedsel voor andere dieren, zoals vogels en miereneters.

Ook is er tegenwoordig minder wilde natuur, omdat bossen worden gekapt om plaats te maken voor steden en akkers.

Veel boeren spuiten namelijk gif op hun akkers, om te voorkomen dat insecten alle vruchten en planten opeten. Door het gif gaan veel insecten dood en is er minder voedsel voor de beestjes.

Als er niets gebeurt, dan zullen sommige soorten over 30 of 40 jaar niet meer bestaan, waarschuwen de wetenschappers. Daarom roepen ze op om minder gif te spuiten en ook in steden ruimte te maken voor de insecten.