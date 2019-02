Oproep: Wat wil jij weten van schrijver Paul van Loon?

Bij het interview stellen we hem jullie vragen. Heb jij een vraag voor Paul van Loon? Stuur 'm dan op!

Binnenkort gaan we langs bij griezelboekenschrijver Paul van Loon. Hij is vooral bekend van zijn boekenreeksen van De Griezelbus, Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks.

Hoe kan je mee doen?

1. Maak een filmpje. Zeg eerst je naam en stel daarna je vraag.

2. Stuur de video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. En wie weet zie jij jezelf wel terug in het interview!

Let op: stuur de video zo snel mogelijk, want we gaan hem maandag interviewen.