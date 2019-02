Duizenden jonge hackers trappen in val van politie

Dit is een voorbeeld van zo'n post op Instagram:

Bijna 10.000 jongeren die afgelopen week iets wilden hacken, zijn in een val van de politie getrapt. Ze hebben geklikt op een link om te leren hacken, maar die link leidde naar een politie-website.

HAHA IK GA STUK!! Lise wilde niet dat ik deze foto zou plaatsen maar ik vond m zo leuk SORRY 😂😂 Heb dus trouwens een maniertje gevonden om stiekem op d’r insta in te loggen! (Linkje in mn bio)