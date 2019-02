Hond ontsnapt uit huis en neemt de trein

Een spannend ritje voor een hond in Utrecht. Het dier was z'n baasje kwijt en stapte in een trein.

Passagiers keken raar op toen ze de hond alleen in de trein zagen. Ze waarschuwden daarom de politie.

Aan de lijn

Na een kort ritje kon de hond bij het volgende station aan de lijn worden gedaan. Zijn baasje was inmiddels ook in de buurt en nu zijn de twee weer samen.

De treinrit gebeurde afgelopen vrijdag al. Treinbedrijf NS heeft het verhaal en de foto later gedeeld.