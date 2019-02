149 Rembrandts poseren voor een Rembrandt

In het Rijksmuseum in Amsterdam waren vandaag 149 Rembrandts bij elkaar. Zij mochten als eerste naar een nieuwe tentoonstelling over de beroemde schilder Rembrandt.

Rembrandt-jaar

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de schilder overleed. In veel musea is daarom aandacht voor Rembrandt van Rijn. Het museum in Amsterdam vond het een leuk idee om naamgenoten van de schilder uit te nodigen.